Çok sayıda cadde ve sokakta biriken kar yığınlarından dolayı hâlâ kaldırımlarda yürümenin neredeyse imkansız olduğunu ifade eden Ulaş Tokgöz, şehrin geneline bakıldığında hâlâ açılmadık sokak olmasının içler acısı bir durum olduğunu dile getirdi.

Kaldırım ve yol üzerindeki buz kütlelerinin biran önce kaldırılarak gerek araçların gerekse de vatandaşların rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Belediye karla mücadelede sınıfta kaldığı gibi karın geride bıraktığı kütleleri kaldırmakta da sınıfta kaldı. Şehrimize yakışmayan bu çirkin görüntülere biran önce son verilmelidir.

Çorum Belediye Başkanı sosyal medya hesabından karla mücadele görüntülerini bol bol paylaştı. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Beceriksiz olduğunuz ortada. Kabul edin. Belediye bu anlayışla yönetilemez” dedi. (Haber Merkezi)

