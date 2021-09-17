Görme engellilere Braille kursu

Çorum İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen kursa katılan öğrencilerin okudukları Braille kitapları ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dini Yayınlar Müdürlüğünden ücretsiz şekilde temin edilmekte.

Ayrıca okuma kabiliyetlerini geliştiren öğrencilere, Türkçe Brail alfabesiyle yazılan “Kuranı Kerim Meali” ve “Onun Gibi Yaşamak” isimli peygamber efendimizin hayatını anlatan siyer kitabı hediye edildi. (Haber Merkezi)

