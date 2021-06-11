Görme engellilere belgeleri verildi

Törene katılan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, kursa katılan öğrencileri tebrik ederken, öğrencilere başarı belgelerini ve plaketlerini Çorum Halk Eğitim Müdürü Burhan İncekara ile birlikte verdi.

Müftü Biçer törende yaptığı konuşmada Çorum İl Müftülüğü’nün engellilere yönelik gerçekleştireceği faaliyetlerinden kısaca bahsederken şunları söyledi: “Halk eğitim ve Belediye ile yapılacak ortak çalışma neticesinde Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’ndeki öğreticilere, Müftülüğümüz Engelli Koordinatörlüğü öncülüğünde Braille alfabesi öğretilecektir. Böylece Braille alfabesi bilmeyen hiçbir görme engelli kardeşimizin kalmaması için çalışmış olacağız. Ayrıca bir müjdemiz var. Müftülüğümüz Engelli Koordinatörlüğü öncülüğünde Çorum'da bulunan tüm engellilere ve ailelerine yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik projesi yapacağız.”

Törenin sonunda Engelli Koordinatörü Harun Hakan Efe, Müftü Biçer’e, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya da Müdür İncekara’ya Braille alfabesi ile yazılmış Kur'an-ı Kerim ayeti olan birer tablo hediye etti.

(Haber Merkezi)

