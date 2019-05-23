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Görme engelli çiftin örnek hayat hikâyesi

Ankara'da yüzde 95 görme engelli Süleyman (59) ve Dilek Çördük (38) çifti, 9 ve 13 yaşındaki kızlarını kimseden yardım almadan büyüttü. Süleyman Çördük, “Çocuklarımı ilkokul 1'e giderken bastonla okula götürüyordum. Her şeyleriyle ben ve eşim ilgilendik, sadece derslerinde komşularımız yardımcı oluyor” dedi.

Görme engelli çiftin örnek hayat hikâyesi

Ankara'da yüzde 95 görme engelli Süleyman (59) ve Dilek Çördük (38) çifti, 9 ve 13 yaşındaki kızlarını kimseden yardım almadan büyüttü. Süleyman Çördük, “Çocuklarımı ilkokul 1'e giderken bastonla okula götürüyordum. Her şeyleriyle ben ve eşim ilgilendik, sadece derslerinde komşularımız yardımcı oluyor” dedi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:41
Görme engelli çiftin örnek hayat hikâyesi

Doğuştan görme engelli Süleyman Çördük, 20 yıl önce Çorum'dan Ankara'ya taşındı ve kendisi gibi görme engelli olan Dilek Çördük ile evlendi. Sincan'da apartman dairesinde oturan çiftin, iki kızları oldu. Engelli maaşları ile geçinen çift, kızlarını kimseden yardım almadan büyüterek okula gönderdi. Süleyman Çördük, evliliğinin çok iyi gittiğini söyleyerek “2 çocuğumuz var. Biri ilkokul 4, diğeri ortaokul 2'ye gidiyor. Bu kızlarımdan biri küçük olan yüzde 95 görme engelli, büyük kızımın herhangi bir engeli bulunmuyor. Çocuklarımızı el ele vererek büyüttük. Elele verip bu zamana kadar çocuklarımıza baktık, bakmaya da devam ediyoruz. Zaman zaman zorluklar da yaşadık” dedi.

Dilek Çördük de çocuklarını büyütürken ne kendi ailesinden ne de eşinin ailesinden hiçbir yardım almadıklarını söyledi. Çördük, “Eşimden çok memnunum. Görücü usulüyle evlendik; ama birbirimizi seviyoruz ve 2 tane evladımız oldu. Çocuklarımı kendim el hissimle, hisselerimle büyüttüm. Onlar hastalandığında eşimle kol kola girdik, hastaneye de götürdük, ilacını da içirdim, mamasını da yedirdim. Onların üniversite okumalarını istiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum” dedi. (Yusuf ÇINAR)

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