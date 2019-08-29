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Görkemli hastane, adeta sorun yumağı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a kazandırılan ve Hitit Üniversitesi ile “ortak kullanım” statüsünde olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, görkemli yapısına ve teknik olanaklarına rağmen büyük sorunlar yaşıyor. En başta, hastanenin kesin kabulünün yapılmadığı, müteahhit firma tarafından eksiklerin tamamlanmasına çalışıldığı biliniyor.

Görkemli hastane, adeta sorun yumağı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a kazandırılan ve Hitit Üniversitesi ile “ortak kullanım” statüsünde olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, görkemli yapısına ve teknik olanaklarına rağmen büyük sorunlar yaşıyor. En başta, hastanenin kesin kabulünün yapılmadığı, müteahhit firma tarafından eksiklerin tamamlanmasına çalışıldığı biliniyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:24
Görkemli hastane, adeta sorun yumağı

Yapımına Ocak 2014 tarihinde başlanan hastane, yaklaşık 170 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanede, 1.294 araçlık otopark, 800 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, 30 ameliyathane ve hastane personelinin çocukları için kreş bulunuyor. Hastane ayrıca, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı kaynakları ile yaptırılan en büyük sağlık yatırımları arasında yer alıyor.

Hastane’nin bir an önce hizmete açılması için çaba harcanmış ve açılışı hızlandırılmıştı. Ancak, hizmet vermeye başladıktan sonra bir takım altyapı ve inşaat sorunları ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle, kamuoyunda “yer seçimi” ciddi biçimde tartışılır hale geldi. Şimdi ise, gerek yapım ve yönetim organizasyonundan, gerekse hasta yoğunluğundan kaynaklanan sorunlar artarak devam ediyor.

Hastane, Çorum ve ilçelerinin yanısıra, çevre il ve ilçelere de hizmet verdiği için, günlük ortalama hasta sayısı 10 bini buluyor. Hasta yoğunluğunda, eski Devlet Hastanesi’nin tamamen devre dışı bırakılması da önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başlasa, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükü de biraz olsun azalmış olacak.

2.300 sağlık personelinin hizmet verdiği devasa hastanenin kesin kabulü henüz yapılabilmiş değil. Dolayısıyla, çevre düzenlemesi ve otoparkın asfaltlanması gibi eksikler de henüz giderilmedi. Hatta, geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınada dökülen cephe kaplamaları da olduğu gibi duruyor. Ama, çalışmalarını sürdüren müteahhit firmadan bu eksiklikleri gidermesinin beklendiği de edinilen bilgiler arasında.

Son Güncelleme: 29.08.2019 00:26
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