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Görkem Alapala, yine 40 yaş altı CEO’lar listesinde

Alapala Grubu CEO’su Görkem Alapala, Ekonomi ve Capital dergilerinin bu yıl beşincisini düzenledikleri ‘40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nda 4. kez yer aldı ve 40 genç lider arasında 28. oldu. Listeye giren genç liderler, ödüllerini online törenle aldılar.

Güncel 17.12.2020, 22:22
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Görkem Alapala, yine 40 yaş altı CEO’lar listesinde

Alapala Grubu CEO’su Görkem Alapala, Ekonomi ve Capital dergilerinin bu yıl beşincisini düzenledikleri ‘40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nda 4. kez yer aldı ve 40 genç lider arasında 28. oldu. Listeye giren genç liderler, ödüllerini online törenle aldılar.

40 Yaş Altı 40 CEO” araştırmasında yer alan ve 58 milyar liralık ciro ile 76 bin kişiyi yöneten genç yöneticileri buluşturan ödül töreni, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin’in açılış konuşmasıyla başladı. (Haber Merkezi)

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