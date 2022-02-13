Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Çağırılan ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Özoğul, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Özoğul ‘un hastane morgundan alınarak polislerin omzunda Kaymakamlık binası önüne getirilen naaşı, buradaki törenin ardından görev yaptığı Çorum'a gönderildi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Çevik Kuvvette görevli polis memuru Cihat Özoğul için yarın Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde sabah saat 9’da tören düzenlenecek. Tören sonrası polis memurunun naaşı buradan alınarak memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği öğrenildi.(Yusuf ÇINAR)

