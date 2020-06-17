“Görevde yükselme sınavları merkezi yapılmalı, mülakat sistemi kaldırılmalı”

Bu sınavlarda her ne suretle olursa olsun mülakatın olmaması gerektiğine dikkat çeken Hayati Çam, “Mülakatın hedefi açıktır: Yazılı sınavda başarılı olan ama istenmeyen kişilere düşük puan vermek suretiyle ortalama puanlarını düşürmek ve kazanmalarını önlemek. Benzer şekilde yazılı sınavda düşük puan alan ama kazanması istenen kişilere yüksek puan vermek suretiyle ortalama puanlarını yükseltmek ve kazanmalarını sağlamak.

Bu hem bir kul hakkı hem de açık bir ahlaksızlıktır. Bu nedenle mülakat sistemi kaldırılmalıdır” dedi.

Üzt kademe yöneticilerin de atamasının tam bir vahamet olduğunu kaydeden Çam, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esaslarının, Anayasadaki kanunla özel olarak düzenlendiğini ancak söz konusu kanunun hiçe sayılarak üst düzey yöneticilerin keyfi olarak atanır hale geldiğini anlattı. Çam, “Öyle ki, şube müdürü sınavına girip başarılı olamayan bir personel, müdür veya daire başkanı, yeri geldiğinde genel müdür olabilmektedir. Kurum dışı atamalarla kurum kültürün oluşması engellenmekte, personelin yükselme arzusu içinde kendini yenilemesi ve geliştirmesi önlenmektedir.

Üstelik her seviyedeki vekaleten veya tedviren atamalar, bilgi ve deneyim eksikliği, asaleten atanma beklentisi için hukuk dışı talepleri yerine getirme ve benzeri nedenlerle yolsuzluk ve suiistimaller için uygun zemin oluşturmaktadır” dedi.

Anayasanın “Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri” başlıklı 104. maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler” denildiğini, aynı maddenin 17. fıkrasının üçüncü cümlesindeki “Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” hükmünün ise devredışı bırakıldığına dikkat çeken Çam, üst kademe yöneticilerinin atanmasında “Yetişme” veya “Yetiştirilme” yerine, yani yukarıda değinildiği gibi liyakat ve kariyer yerine siyasi tercihin tek seçenek olarak belirlendiğini söyledi.

Çam, “Üst Kademe Yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi adıyla çıkarılan3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetici atamalarını İl müdürü düzeyinde başlatmaktadır. İl müdür yardımcılarının da bu kapsamda olup olmayacağı bilinmemektedir. Dolayısıyla, il müdürü ve üzeri yönetim kademeleri doğrudan siyasi kuruma tahsis edilmektedir.

Dolayısıyla bağımsız başkanlık ve genel müdür altı kadroların da sınav sistemine tabi olması, kurum kültürünün oluşması ve kurumların geleceği açısından önem arz etmektedir” dedi.