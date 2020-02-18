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Görevde yükselme sınavı 19 Nisan’da

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Görevde Yükselme sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık-Sen’in, üyelerine yönelik olarak hazırladığı “Görevde Yükselme Sınavı” kitabının şubeler aracılığıyla Türkiye geneline ulaştırılacağını belirtti. Binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın tarihinin, Sağlık-Sen’in uzun uğraşları neticesinde geçtiğimiz hafta, 19 Nisan 2020 olarak açıklandığını ifade eden Saatcı, çalışanların sosyal ve akademik hayatları için de mücadele verdiklerini dile getirdi.

Görevde yükselme sınavı 19 Nisan’da

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Görevde Yükselme sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık-Sen’in, üyelerine yönelik olarak hazırladığı “Görevde Yükselme Sınavı” kitabının şubeler aracılığıyla Türkiye geneline ulaştırılacağını belirtti. Binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın tarihinin, Sağlık-Sen’in uzun uğraşları neticesinde geçtiğimiz hafta, 19 Nisan 2020 olarak açıklandığını ifade eden Saatcı, çalışanların sosyal ve akademik hayatları için de mücadele verdiklerini dile getirdi.

18 Şubat 2020 Salı 22:02
Görevde yükselme sınavı 19 Nisan’da

Saatcı,"Biz sağlık çalışanlarının sadece ekonomik hakları için değil aynı zamanda sosyal ve akademik hayatları için de mücadele veriyoruz. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yapılmasına yönelik hassasiyetimizi her fırsatta yetkililere paylaştık. Sınav, 2015 yılından bu yana yapılmıyordu. Binlerce sağlık çalışanı, sınavın yapılması yönünde sevindirici bir haber bekliyordu. Çabalarımız neticesinde, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü nihayet açıkladı. Sınava girecekler inşallah başarılı olurlar. Uzman arkadaşlarımız bu konuda ciddi bir hazırlık yaptılar. Kitaplar şubelerimizden dağıtılacak. Ayrıca sınava giriş fiyatının önceki yıllarda 265 TL iken, yeni yapılacak sınavın giriş fiyatı 140 TL’ye düşürülmüştür. Çalışanlarımız için önemli bir adım da daha önce belirli illerde gerçekleşen sınav şimdi tüm illerimizde de yapılacak. Sınava girecek tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)

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