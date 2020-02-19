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Görevde Yükselme Sınavı 19 Nisan’da

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Görevde Yükselme Sınavı’nan Türkiye’nin tüm illedrinde yapılacağını açıkladı.

Görevde Yükselme Sınavı 19 Nisan’da

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Görevde Yükselme Sınavı’nan Türkiye’nin tüm illedrinde yapılacağını açıkladı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:14
Görevde Yükselme Sınavı 19 Nisan’da

Görevde ilgili bir açıklama yapan Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen’in, üyelerine yönelik olarak hazırladığı “Görevde Yükselme Sınavı” kitabının şubeler aracılığıyla ülke geneline ulaştırılacağını belirtti. Binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın tarihinin, Sağlık-Sen’in uzun uğraşları neticesinde 9 Nisan 2020’de yapılacağının açıklandığını ifade eden Saatcı, çalışanların sosyal ve akademik hayatları için de mücadele verdiklerini dile getirdi.

Ahmet Saatcı; “Biz sağlık çalışanlarının sadece ekonomik hakları için değil aynı zamanda sosyal ve akademik hayatları için de mücadele veriyoruz. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yapılmasına yönelik hassasiyetimizi her fırsatta yetkililere paylaştık. Sınav, 2015 yılından bu yana yapılmıyordu. Binlerce sağlık çalışanı, sınavın yapılması yönünde sevindirici bir haber bekliyordu. Çabalarımız neticesinde, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü nihayet açıkladı. Sınava girecekler inşallah başarılı olurlar. Uzman arkadaşlarımız bu konuda ciddi bir hazırlık yaptılar. Kitaplar şubelerimizden dağıtılacak. Ayrıca sınava giriş fiyatının önceki yıllarda 265 TL iken, yeni yapılacak sınavın giriş fiyatı 140 TL’ye düşürülmüştür. Çalışanlarımız için önemli bir adım da daha önce belirli illerde gerçekleşen sınav şimdi tüm illerimizde de yapılacak. Sınava girecek tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

(Bülent USLU)

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