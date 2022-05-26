Gören gözlerine inanamadı! İnek çatıya çıktı
Çorum'da çöken çatıda sıkışan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güncel 26.05.2022, 10:40 26.05.2022, 10:43
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Çorum merkeze bağlı Karaağaç Köyü’nde Şeref Türk'e ait inek ahırın çatısına çıktı. Ağırlığa dayanamayan çatının çökmesi sonucu sıkışan hayvanını gören Türk, itfaiyeden yardım istedi.
Kısa süre içinden köye ulaşan Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki inek, halatlar ve vinç yardımı ile 3 metre yükseklikten zarar görmeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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