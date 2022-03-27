Gönüllü vatandaşlar Alp için seferber oldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da minik Alp için seferber oldu. Minik Alp'i anne ve babasıyla birlikte makamında konuk eden Başkan Aşgın, tüm vatandaşları minik Alp'e destek olmaya davet etti.

Çorum’da sağlık çalışanları Sevilay ve Mustafa Keskin çiftinin 3 aylık çocukları olan Alp için 8 Mart 2022 tarihi itibariyle başlatılan yardım kampanyası kapsamında gerekli olan paranın yüzde 17'lik kısmını tamamladıklarını ifade eden Mustafa ve Sevilay Keskin çifti yaptıkları açıklamada, “Tedavi için gerekli olan paranın geri kalanını biran evvel tamamlayıp oğlumuzun tedavisine başlayıp ilacını almasını istiyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var” dediler.

Keskin çifti, “Sağ olsunlar geçtiğimiz gün Alaca ilçemizde gönüllülerimiz bir kermes düzenledi. Şimdi de Çorum'daki bebeğimizin gönüllüleri kermes düzenliyor. Bebeğimizin tedavisi için maddi manevi bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun” diye konuştular.

Şehirde “Alp Yaşasın” adıyla başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunak isteyenler için Valilik onaylı bağış hesabının “ ZİRAAT BANKASI TR58 0001 0090 1017 1251 9050 01 ALICI: Alper Furkan KESKİN” olduğu belirtildi.



(Volkan SINAYUÇ)

