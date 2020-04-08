Gönüllü olarak maske dikiyorlar

Faaliyete Suriyeli bir sığınmacı olan Muhammed EKK’ın da (40), katıldığını belirten Sarı, İskilip Halk Eğitimi Merkezi'nde de usta öğretici, kursiyer, memurlar ve esnaftan oluşan yaklaşık 15 gönüllü ile maske dikimi faaliyetinin sürdürüldüğünü vurguladı. Maske dikimi için duyurunun yapılmasının ardından hiçbir maddi karşılık beklemeden faaliyete katılan gönüllülerin, her gün ortalama bin 500 maske dikerek Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesindeki sağlık personelinin maske ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiğini anlatan Yakup Sarı, Suriye'de çıkan savaş sebebiyle Türkiye'ye gelen ve 5 yıldır İskilip'te ailesi ile ikamet eden Suriyeli Muhammed EKK(40) isimli sığınmacının da İskilip Halk Eğitim Merkezi'ne başvuruda bulunarak, ayaklarından rahatsız olmasına rağmen, hiçbir maddi karşılık talep etmeden gönüllü olarak bu faaliyete katıldığını belirtti.

Suriyeli Muhammed EKK, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı bize zor günlerimizde kucak açtı. Her türlü problemimizde yanımızda oldular ve olmaya devam ediyorlar. Ben ve ailem de bu zor günlerde bize destek olan kardeşlerimize yardım etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Halk Eğitimi Merkezi'nde maske dikildiğini duyunca ben de başvurdum ve az da olsa bir katkım olsun istedim. Ne yaparsak yapalım bize yapılan iyiliklerin ve desteğin, gösterilen hoşgörünün karşılığını ödeyemeyiz. Ama Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali de olsa bir katkı yapabilirsek yeter. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletine her zaman minnettarız ve duacıyız" diyerek duygularını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı da Suriyeli Muhammed EKK' nin gönüllülük faaliyetlerinde bulunmasının kendisini çok duygulandırdığını, mazluma yardım edildiğinde hiçbir karşılık beklenmediğini kaydederek “Ne mutlu ki bize, insanların kalplerine dokunan bir ülkeyiz. Bu zor zamanlarda her türlü gönüllülük faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımıza ve Suriyeli Muhammed gibi nice canlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)