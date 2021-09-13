Gönüllü kadınlardan Zehra Meva’ya kampanya desteği

Sungurlulu Musa Kalınsazlıoğlu'nun 1 yaşındaki kızı Zehra Meva SMA 2 (ölümcül kas rahatsızlığı) teşhisi konulduğundan itibaren Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. “Sungurlu'nun evladı olan Zehra Meva Yaşasın” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen bazı kadınlar, her akşam Kent Park ve Şehir Parkı’nda kendi emekleri ile yaptıkları katmer, bükme, bazlama gibi ürünleri yaparak kampanyaya destek oluyorlar.



“Zehra Meva yaşasın” diyerek, ona umut olmak isteyen gönüllü kadınlar, ilçedeki hayırseverlerin de destekleriyle Zehra Meva’yı yaşatmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. “Durmak yok yolumuz uzun, %100 yapana kadar devam edeceğiz” diyen gönüllüler Sungurlu halkını kampanyaya destek vermeye davet etti.



ESNAFTAN DESTEK

Öte yandan Sungurlu’da faaliyet gösteren çok sayıda esnaf da SMA TIP2 ölümcül kas hastalığı ile mücadele eden Sungurlulu Zehra Meva bebek için başlatılan kampanyaya destek vermek için her gün katmer, bükme, bazlama yapan gönüllülere erzak yardımında bulundu. Sungurlu'nun evladı olan Zehra Meva için başlayan yardım kampanyasına destek vermek isteyen kadınların yaptığı hamur işleri için çok sayıda esnaf erzak yardımında bulundu.

(Haber Merkezi)

