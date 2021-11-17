Gönüllerince eğlendiler
Güncel 17.11.2021, 19:32
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Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Çorumlu Obası’nı ziyaret etti. Birbirinden güzel etkinliklerde eğlenen engelli bireyler keyifli bir gün geçirdi.
Çorum Belediyesi’nin Engelli Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon hizmeti her kesimin takdirini topluyor. Engelli bireylerin becerilerini geliştirerek kendilerini ifade edebildikleri Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, rehabilitasyon eğitimine Çorumlu Obası’nda devam etti. Eğitmenler eşliğinde oba imkânlarından faydalanan engelli bireyler doğal ortamın keyfini çıkartırken gönüllerince eğlendi.
(Haber Merkezi)
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