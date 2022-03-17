Gönülleri titrettiler

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan Bahar Konseri’ni salonu dolduran sanat müziği tutkunlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Başkan Yardımcısı Turhan Candan da ilgiyle izledi. Kürdili hicazkar, muhayyer kürdi, uşşak ve hicaz makamlarında birbirinden güzel 20 eser icra eden Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicilerden tam not aldı.



Konser sonunda Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, koro şefi Tetik ve koro ekibe teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Aşgın, “Koro şefimizi, solistlerimizi ve sazendelerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca bugün salonu dolduran Çorumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Çiftçi de ekibi tebrik ederek “İçimizi ısıtan bir konser oldu. Koro şefine ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

