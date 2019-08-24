“Gönüller yapmaya geldik”

Adliye yanındaki parkta önceki akşam gerçekleştirilen Ali Somun konserini Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Ulukavak Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yaklaşık 2 saat süren ve yüzlerce vatandaşın ilgiyle izlediği konserde Çorumlu sanatçı Ali Somun ve orkestrası seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla Ulukavak Mahalle sakinlerinin güzel dakikalar geçirmesini sağladı.

Konser sonunda sanatçıya çiçek veren ve konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın doğup büyüdüğü mahalle sakinleriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Çorum’un tüm mahallelerine olduğu gibi Ulukavak Mahallesi’ne de yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Spor Salonu’nun da kısa süre içerisinde açılacağını dile getirdi.

Ulukavak Mahallesi konserinde çok güzel bir birlikteliği sağlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “140 gün gibi bir süre oldu göreve başlayalı. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar bütün mahallelerimize dokunuyoruz. Bunların başında da Ulukavak Mahallesi geliyor. Bu mahallemiz nüfusu en kalabalık yüzölçümü en büyük mahallemiz. Bu mahallenin bir evladı olarak biz Ulukavaklılarla gurur duyuyoruz.

Seçimlerde de bizlere en büyük desteği veren mahallelerimizin başında Ulukavak Mahallesi geldi. Buda bizi son derece mutlu etti. Ulukavak’ın mahallelerine asfalt döküyoruz, yağmur suyu şebekelerini yeniliyoruz, parklarına ağaçlar dikiyoruz, çiçekler dikiyoruz. Ulukavak güzelleşiyor, Çorum güzelleşiyor. Ulukavak güzelleştikçe, Çorum güzelleştikçe bizlerde çok mutlu oluyoruz.

Mahalle Spor Salonu’nu kısa süre içerisinde açacağız. Asıl vazifemizin gönüller yapmak olduğunun farkındayız. Çünkü biz gelmedik dava için, bizim işimiz dostluk için, aşkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Hemşehrilerimizin muhabbetini, sevgisini gördükçe, hemşehrilerimizin gönülden yaptıkları duaları hissettikçe yorulmak nedir bilmiyoruz ve “Aşgın’an çalışmaya devam” diyoruz” dedi.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ise konuşmasında mahallesine yapılan yatırımlar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

SON KONSERLER PAZAR VE PAZARTESİ AKŞAMI

Öte yandan Çorum Belediyesi’nin Mahalle Konserlerine Pazar ve Pazartesi akşamı devam edilecek.

Buna göre yarın akşam Cumartesi Pazarı içerisinde saat 20.30’da gerçekleştirilecek olan Bahçelievler Mahallesi konserinde ise Müjgan Yürüyen ve Muharrem Bekar sahne alacaklar.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı yapılması planlanan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Mimar Sinan-Gülabibey Mahallesi konseri ise önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Rüstem Eren Parkı’nda gerçekleştirilecek olan konserde Özcan Serpinli’nin yanı sıra Nurullah ve Funda Özel sahne alacak. Konser saat 20.30’da başlayacak.

(Volkan SINAYUÇ)