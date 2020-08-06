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Gönül sofrasına konuk oldular

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşın gönül sofralarına misafir oldu.

Güncel 06.08.2020, 20:45
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Gönül sofrasına konuk oldular

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın bir ziyareti sırasında asfalt sözü verdiği Melikgazi sakinleri asfaltın tamamlanmasının ardından protokol üyelerini ağırladı.

Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindeki AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye yetkilileri Bahçelievler Mahallesi Melikgazi bölgesindeki Afet Evler’de kalan vatandaşları ziyaret etti. Vali Çiftçi ve protokol üyeleri burada vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra bahçede birarada yemek yediler.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın da bölge halkına verdiği sözü tuttuğu öğrenildi. Bahçelievler Mahalle Buluşması’nda bir vatandaşın talebi üzerine Fen İşleri’ne talimat veren Başkan Aşgın, asfalt bittiğinde de tekrar ziyaret sözü vermişti. Kahvaltı sırasında ligi gören Başkan Aşgın verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadığını söyledi.

(Haber Merkezi)

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