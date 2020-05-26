Gönül İftarları” projesi ile binlerce kişiye ulaştılar

Beşir Derneği Çorum Şube Başkanı Murat Beşikcioğlu; Ramazan ayında yapılan bağış ve hayırlara misliyle mukabele edildiğini belirterek, bu ay tutulan oruçların toplumun bir kesiminin diğer kesimini anlamasına, vücudun dinlenmesine ve toplumsal bütünlüğün sağlanmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Beşir Derneği’nin yıllardır Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Uluslararası bir Yardım Derneği olduğunu kaydeden Beşikcioğlu, derneğin yaygın temsilcilik ağı ile Türkiye’de ve yardım bekleyen onlarca ülkede binlerce aileye gıda, sosyal-kültürel, barınma, afet, giyim, sağlık, eğitim alanlarında yardım sağladığını ve yardım çalışmalarından milyonlarca insanın faydalandığını ifade etti.

Derneğin, 2020 Ramazan ayında 200.000 kişiye iftar yardımı, 50.000 kişiye kumanya yardımı 50.000 kişiye fitre ve zekât yardımı, 15.000 kişiye bayramlık yardımı ulaştırma hedefi ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Murat Beşikcioğlu, Ramazan ayı boyunca yağ, makarna, çay, bakliyat gibi temel gıda malzemelerinden oluşan kumanya paketleri hazırlayarak binlerce aileye dağıttıklarını ifade etti. (Haber Merkezi)