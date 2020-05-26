Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
103024
ALTIN
370.338
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3101
EURO
7.4186
Foseptik çukurunda bebek cesedi bulundu
Bebek cesedi bulundu
Bayram coşkusu tüm mahallelerde
Bayram coşkusu tüm mahallelerde
Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Yasağa uymayan 81 kişiye idari işlem 
Yasağa uymayan 81 kişiye idari...

Gönül İftarları” projesi ile binlerce kişiye ulaştılar

Beşir Derneği, bağışçılarından aldığı destek ve Ramazan ayı bereketiyle fitre, zekât, kumanya, bayramlık, temel ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olmak amacıyla “Gönül İftarları” projesi kapsamında çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştı.

26 Mayıs 2020 Salı 19:09
Gönül İftarları” projesi ile binlerce kişiye ulaştılar

Beşir Derneği Çorum Şube Başkanı Murat Beşikcioğlu; Ramazan ayında yapılan bağış ve hayırlara misliyle mukabele edildiğini belirterek, bu ay tutulan oruçların toplumun bir kesiminin diğer kesimini anlamasına, vücudun dinlenmesine ve toplumsal bütünlüğün sağlanmasına katkı sağladığını dile getirdi.
Beşir Derneği’nin yıllardır Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Uluslararası bir Yardım Derneği olduğunu kaydeden Beşikcioğlu, derneğin yaygın temsilcilik ağı ile Türkiye’de ve yardım bekleyen onlarca ülkede binlerce aileye gıda, sosyal-kültürel, barınma, afet, giyim, sağlık, eğitim alanlarında yardım sağladığını ve yardım çalışmalarından milyonlarca insanın faydalandığını ifade etti.
Derneğin, 2020 Ramazan ayında 200.000 kişiye iftar yardımı, 50.000 kişiye kumanya yardımı 50.000 kişiye fitre ve zekât yardımı, 15.000 kişiye bayramlık yardımı ulaştırma hedefi ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Murat Beşikcioğlu, Ramazan ayı boyunca yağ, makarna, çay, bakliyat gibi temel gıda malzemelerinden oluşan kumanya paketleri hazırlayarak binlerce aileye dağıttıklarını ifade etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
28 kişi hayatını kaybetti
28 kişi hayatını kaybetti
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı
Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış
Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış
Çorumlu Pınar Lezzet Düşkünleri yarışmasında
Çorumlu Pınar Lezzet Düşkünleri yarışmasında
Prof. Ersoy’dan kutlama
Prof. Ersoy’dan kutlama
Çorum umutsuz vak’a mı?
Çorum umutsuz vak’a mı?

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim