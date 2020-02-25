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“Gönül dünyamızı kötü duygulardan temizleyelim”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında, Regaip Kandili’nin, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerin, esir alan aşırı tutkuların ve bütün bu arzular doğrultusunda ortaya konulan çaba ve gayretin muhasebesinin yapılması için Allah’ın her yıl bize lütfettiği mübarek bir gece olduğunu ifade etti. Millet ve İslam âlemi olarak İslam’ın rahmet ve bereket vesilesi kıldığı mübarek üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını anlatan Saatcı, “Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Recebi Şerifin ilk Cuma gecesine isabet eden Regaip Gecesi’nde bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kıymetli vakitlerden biridir. Regaip Gecesi gibi iki kıymetli gecede bir araya gelince, bu gece daha da bir kıymetli oluyor. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir” dedi.

“Gönül dünyamızı kötü duygulardan temizleyelim”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında, Regaip Kandili’nin, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerin, esir alan aşırı tutkuların ve bütün bu arzular doğrultusunda ortaya konulan çaba ve gayretin muhasebesinin yapılması için Allah’ın her yıl bize lütfettiği mübarek bir gece olduğunu ifade etti. Millet ve İslam âlemi olarak İslam’ın rahmet ve bereket vesilesi kıldığı mübarek üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını anlatan Saatcı, “Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Recebi Şerifin ilk Cuma gecesine isabet eden Regaip Gecesi’nde bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kıymetli vakitlerden biridir. Regaip Gecesi gibi iki kıymetli gecede bir araya gelince, bu gece daha da bir kıymetli oluyor. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir” dedi.

25 Şubat 2020 Salı 20:16
“Gönül dünyamızı kötü duygulardan temizleyelim”

Regaip gecesinin, geleceğe yönelik arzu ve istekleri, emel ve tutkuları gözden geçirme imkânı veren mübarek bir gece olduğunu anlatan Saatcı, Allah Teâlâ’nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkârı bağışlaması sebebiyle bu geceye “Regaip Gecesi" adı verildiğini, İdrak edilecek mübarek Regaip Kandili vesilesiyle, ruhu karartan kötü duygu ve düşüncelerin kalplerden atılması gerektiğini söyledi. Saatcı, “İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularını frenleyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim.

Sağlık-Sen camiası olarak bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşayan soydaş, vatandaş ve kardeşlerimizle birlikte bütün İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor; bu vesileyle bilhassa İslam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması; insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakması; rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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