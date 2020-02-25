“Gönül dünyamızı kötü duygulardan temizleyelim”

Regaip gecesinin, geleceğe yönelik arzu ve istekleri, emel ve tutkuları gözden geçirme imkânı veren mübarek bir gece olduğunu anlatan Saatcı, Allah Teâlâ’nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkârı bağışlaması sebebiyle bu geceye “Regaip Gecesi" adı verildiğini, İdrak edilecek mübarek Regaip Kandili vesilesiyle, ruhu karartan kötü duygu ve düşüncelerin kalplerden atılması gerektiğini söyledi. Saatcı, “İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularını frenleyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim.

Sağlık-Sen camiası olarak bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşayan soydaş, vatandaş ve kardeşlerimizle birlikte bütün İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor; bu vesileyle bilhassa İslam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması; insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakması; rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)