“Gönül dünyamıza ışık saçsın”
Güncel 07.05.2021, 00:08
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Vali Mustafa Çiftçi, Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:
“Saygıdeğer Çorumluların, aziz milletimizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Kadir Gece’sini tebrik ediyorum.
Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in rahmetiyle insanlığa hayat vermeye başladığı, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecemizin; hepimizin gönül dünyamıza ışık saçmasını, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan (c.c.) niyaz ediyorum.
Hep birlikte Ramazan Bayramına erişmek nasip olsun.”
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