“Gönül dünyamıza ışık saçsın”

Vali Mustafa Çiftçi, Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Saygıdeğer Çorumluların, aziz milletimizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Kadir Gece’sini tebrik ediyorum.

Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in rahmetiyle insanlığa hayat vermeye başladığı, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecemizin; hepimizin gönül dünyamıza ışık saçmasını, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan (c.c.) niyaz ediyorum.

Hep birlikte Ramazan Bayramına erişmek nasip olsun.”

