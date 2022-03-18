Gönül Dostları’ndan öğrencilere tıraş jesti
“Gönül Dostları İyilik Hareketi”ni oluşturan erkek kuaförleri, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini bedelsiz tıraş ettiler.
Güncel 18.03.2022, 19:20
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Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Sami Öncel, iyiliksever kuaförlere bu ince davranışlarından dolayı teşekkür etti.
İyilik Hareketi’ne, Hamdi Küpen, Ahmet Fındıkçı, Vedat Eker, Gazi Demir, Faruk Okumuş, Ömer Kaya, Halil Kara, Mehmet Özdemir, Kaan Demir, İlkay Erdal ve İlhan Köstekci katıldı. (Aliye ÖNCEL)
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