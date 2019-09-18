“Gönül birliği için Hacı Bektaş’ın yolu güçlendirilmeli”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde konuşan Başkan Aşgın, gönülden gönüle olan yolları daha da genişletebilmek için Hacı Bektaş Veli ve Mevlana ve Yunus’un yolunun daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye olarak herkesin emrinde olduklarını anlatan Başkan Halil İbrahim Aşgın, tüm sokak ve insanlara eşit hizmet götürmek amacında olduklarını belirtti. Aşgın, “Tüm partilerle el ele, gönül gönüle vererek Hacı Bektaş’ın Yunus’un yolunda yürümeye devam ediyoruz” dedi. (Erkan BAYATLI)