“Gönlümüzde özel bir yere sahip”

İç güvenlik birimlerinden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yaptığını belirten Ahlatcı, “Ülkemizin huzur ve güvenliğini temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakârlık ve özveriyle hizmet veren Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini ve kabiliyetiyle daima takdiri hak etmiş, aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla da aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır” dedi.

İl Başkanı Ahlatcı, “Jandarma Teşkilatı; eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, asli görevlerinin yanı sıra, hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, halk ile devlet arasında önemli bir köprü olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatı’mızın kuruluşunun 180. kuruluş yıl dönümünü kutlar, Jandarma Bölge Komutanlığımız, İl Jandarma Komutanlığı personelimiz başta olmak üzere Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Vatan uğrunda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de acil şifalar ve şükranlarımı sunuyorum. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)