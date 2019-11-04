Gömeç’te Çorumlular işyeri açtı

Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde, Bülent Akgül, Erkan Akgül, Arzu Akgül ve Gül Akgül’ün sahibi oldukları Yemek Diyarı adlı işyerinin açılışı Gömeçlileri buluşturdu.

Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker ile Mecitözü temsilcisi Selahattin Karasu, Ortaköy temsilcisi M .Ali Eraslan ve Ayvalık Vilayetler Evi Müdürü Eşref Aksoy ve iş adamı Mehmet Yaşin de Akgül ailesini yalnız bırakmadı.

Konuklara yemek ikramı yapılırken, Akgül ailesi adına Bülent Akgül, katılımcılara teşekkür etti. Akgül ailesine başarı dileğinde bulunan Platforma Başkanı İsmail Eker, “Biz Çorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz. Bütün hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu gün de hemşerimiz olan Akgül ailesinin işyeri açılışına katıldık. Kendilerine hayırlı işler diliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)