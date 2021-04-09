Gölünyazı’daki yangında 12 hektar alan zarar gördü

Türkiye’nin en önemli doğal kuş cennetleri arasında yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Çorum’daki Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda önceki gün çıkan yangında, 12 hektarlık alan zarar gördü.

Doğa harikası olan ve içerisinde 75’den fazla çeşit kuş türü barındıran alandaki yangının yumurtlama döneminde çıkması nedeniyle bazı türlerin bıraktığı yumurtalar yok oldu.

Yangın, önceki gün öğlen saatlerinde Çorum Osmancık Karayolu Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı da bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yol olmadığı için yangına araçlarla müdahale edemedi. Yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile 5 saatlik çalışma ile söndürüldü.

12 HEKTARLIK SAZLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yanan alanda incelemelerde bulundu. 12 hektarlık alanın zarar gördüğü Kuş Cenneti’nde, 30 santimetrelik kül tabakası oluştu.

Doğa harikası olan ve içerisinde 75’den fazla çeşit kuş türü barındıran Gölünyazı Kuş Cenneti’ndeki yangının yumurtlama döneminde çıkması nedeniyle bazı türlerin bıraktığı yumurtaların yok oldu.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMA

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, 14 hektarlık sazlık alanın 12 hektarının yandığını söyledi. Mustafa Gözler; “Şu ana kadar kasıtlı yakıldığına dair bir emare yok, piknik yapmak için gelenlerin yaktıkları ateşten kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde de bir bulguya rastlanmadı.

Tabii, yangının çıkış nedeni çok yönlü araştırılıyor. Yanan sazlık alandan geriye küller kaldı. 30 santimetre yerde kül tabakası oluşmuş. En önemlisi ise kuş türlerinin şu anda yumurtlama döneminde olmasıydı” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)