Gölünyazı’da sazlıklar küle döndü

Çorum’da çok sayıda göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Osmancık yolu üzerindeki Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangında pek çok canlının telef olduğu belirtildi.

Yol olmadığı için itfaiyenin araçlarla müdahale edemediği yangın, yaya olarak yapılan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yol olmadığı için yangına araçlarla müdahale edemedi. Yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile saatler sonra kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(Yusuf ÇINAR)