Golonya’nın 8 aylık stoğu bir günde bitti

Koronavirüs Bilim Kurulu ile uzmanlar tarafından virüse karşı kolonyanın da kullanılabileceğinin önerilmesi üzerine kolonya satışlarında büyük artış yaşandı.

Vatandaşlar tarafından kolonyanın koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılmasıyla üreticiler siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmeye başladı. Çorum'da kolonya üretimi yapan bir firma, son günlerde artan siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs dolayısıyla beklenmeyen bir taleple karşılaştıklarını, kolonya üreticileri olarak bu talebi öngöremediklerini söyledi. Günlük 10 bin litre üretim kapasitelerinin bulunduğunu bildiren Tosun, “Bu talebe hazırlıksız yakalanmadık aslında. Çünkü satışımıza göre stoğumuz vardı ancak yaklaşık 8 aylık kolonya stoğumuz bir günde bitti. Tekrar üretime geçmek istiyoruz ama problemimiz, ana ham maddemiz olan etil alkolü bulmakta sıkıntı yaşamak. Etil alkol fahiş fiyatlardan satılıyor. 1 dolara aldığımız ham madde 3-4 dolar gibi fiyatlara satılıyor. Artışın nereye gideceği de belli değil” ifadelerini kullandı.

İç pazarın yanı sıra ABD, Almanya, İsrail ve Azerbaycan başta olmak üzere 18 ülkeye de ihracat yaptıklarını dile getiren Tosun, “Dünyanın her yerinden talep var. Şu anda bu taleplere cevap veremiyoruz. Önceliğimiz kendi müşterilerimiz. Sonraki aşamada gelen talepleri dikkate alacağız” dedi.

Fiyatlarını hiçbir şekilde artırmadıklarını, stoklarındaki ürünleri aynı fiyattan satmaya devam ettiklerini anlatan Ali İlker Tosun konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: “Ortada bir sağlık sorunu var, virüs söz konusu. İnşallah el birliğiyle ülkemizde herhangi bir can kaybı yaşamadan bu hastalığı atlatırız diye ümit ediyorum. Biz tüketicilerimize karşı sorumluyuz ve fırsatçı olmayacağız. Muhakkak bunu fırsata çevirmek isteyen olacaktır. Maalesef bu da dünyanın sorunu. Üretici arkadaşlarımızdan insanlara sıkıntı yaşatmadan fahiş fiyatlardan satmamalarını diliyoruz”

(AA)