GOLONYA, “yılın en iyi kolonya markası” seçildi 

Elite World Asia Otel'de gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavaroğlu üstlendi. Özel gecede sanat ve iş dünyasının başarılı isimleri, marka yöneticileri, sağlık profesyonelleri bir araya geldi.

Yaşam boyu meslek onur ödülünü ünlü oyuncu Turgay Tanülkü alırken, yılın en iyi erkek oyuncusu Savaş Özdemir oldu. Müzik dünyasının büyük üstadı Cengiz Kurtoğlu törende yaşam boyu onur ödülünün yanı sıra değerli sanatçı Ayşen Birgör ile yaptığı projeyle de yılın düeti ödülüne layık görüldü. İkili sahnedeki performanslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Özel gecede Çorum’un markası GOLONYA “Yılın En İyi Kolonya Markası” ödülüne layık görüldü.

(Haber Merkezi)

