GÖLGE ETMEYİN YETER!

Sık sık ortaya koyduğumuz “Büyük Çorum” projeksiyonu da, Çorumluların -yine- ezici çoğunluğu tarafından benimseniyor, onaylanıyor, heyecanla karşılanıyor. Ama bir de, “fitne-fesat-haset” takımı var ki, “küçük kalsın, benim borum ötsün” mantığı içinde her türlü gelişimin, değişimin, yenileşmenin ve büyümenin önüne set çekmeye, -hiçbir şey yapamazlarsa- moral bozmaya çalışıyorlar.

Samsun, 1.5 milyonu aşan nüfusuyla ve doğal olarak ekonomik büyüklüğüyle, Çorum’u da kapsayan bölgenin pek çok bakımdan merkezi. Ama, Samsun’un usta kalemi, değerli meslektaşımız Ragıp Göker’in, 24 Şubat 2021 günlü ÇORUM HABER’e aktardığımız yazısında belirttiği üzere, Çorum sanayileşmede Samsun’u geride bıraktı ve “bölgenin sanayi merkezi” unvanını hakkıyla elde etti.

Çorum, 2019 yılında 1 milyar 539 milyon dolarlık ihracatıyla, milyar doları aşan 19 il içinde 17. sırayı almıştı. 2020 yılında, pandemi koşulları nedeniyle Çorum’un ihracatı biraz geriledi, 909 milyon dolara düştü. İhracat ligindeki sıralaması ise 20’ncilik oldu. Yani, milyar dolar düzeyinin hemen yakınındaki yerini yine de korumayı başardı.

Bir de, TÜİK’in yeni açıkladığı, bizim de 27 Şubat Cumartesi günü verdiğimiz Ocak 2021 ihracat rakamlarına bakalım: Çorum, Ocak ayında 344 milyon 546 bin dolarlık ihracatıyla Türkiye’de 8. sırada yer almış. OKA illerinden Samsun’un Ocak ayı ihracatı 69 milyon 838 bin, Amasya’nın 8 milyon 242 bin, Tokat’ın 2 milyon 935 bin dolar.

Söylemekten dilimizde tüy bitti; Çorum, “sanayi kenti” olarak tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına lokomotif olabilecek konuma, potansiyele, dinamizme sahip. İstiyoruz ki, hak ettiği ulaşım altyapı yatırımları gerçekleştirilsin, Çorum’la birlikte bölgesel kalkınmanın da önü açılsın. Ama, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlarımız, kifayetsiz muhterislerimiz yok değil ne yazık ki…Ve onların varlığı, Çorum’a bir şey yapmak istemeyenler için “gerekçe” oluşturuyor.

5 Şubat 2021 günlü gazetemizde, Çorum’un il nüfusunun 738 kişi azalarak 530.126’ya düştüğünü, kent nüfusunun ise sadece 669 kişi artarak 267.701’e çıktığını, dolayısıyla kentin büyümesinin de durduğunu yazdık. Sanayileşme hamlesini sonuca ulaştıramadığı takdirde Çorum’un sonunun “emekli kenti” olacağını da her vesileyle ifade ediyoruz. Üstelik, Ege ve Akdeniz’deki “nitelikli” ve “orta-yüksek gelirli” emeklilerin kentleri gibi değil, ucu ucuna geçinen gariban emeklilerin kenti olarak yoluna devam edecek.

“Boş teneke çok ses çıkarır” derler. Her görüşe saygılı olmak istiyoruz, insanları incitmekten özenle kaçınıyoruz, ama boş tenekeler, maalesef Çorum’a zarar veriyorlar. Onun için, “herkes ideolojik takıntısını yavaşça yere bıraksın ve Çorum ortak paydasında birleşsin” çağrımızı bir kez daha tekrarlamaktan kendimizi alamıyoruz. Ve ufku, çapı, vizyonu yetmeyenlere, artık, “gölge etmeyin yeter” demek istiyoruz.