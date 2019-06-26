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Gölete giren genç boğuldu

ÇORUM'un Bayat ilçesinde sulama göletine giren Serkan Koral (30) boğuldu, Hüseyin Esen (34) ise kendi imkanları ile kurtuldu.  

Gölete giren genç boğuldu

ÇORUM'un Bayat ilçesinde sulama göletine giren Serkan Koral (30) boğuldu, Hüseyin Esen (34) ise kendi imkanları ile kurtuldu.  

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:41
Gölete giren genç boğuldu

Olay, akşam satlerinde Bayat İlçesine bağlı Kunduzlu Köyünde meydana geldi. Hüseyin Esen ve arkadaşı Serkan Koral sulama göletine girdi. Suda çırpınmaya başlayan Hüseyin Esen yüzerek kıyıya çıktı, Serkan Koral kayboldu. Hüseyin Esen'in ihbarı üzerine köye gelen AFAD sualtı dalgıç ekibi Serkan Koral’ın cansız bedenine ulaştı. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Koral’ın cansız bedeni otopsi için Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

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