Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti
Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti.
Güncel 12.07.2022, 10:41
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Çalışmak için gittiği Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında piknik yapan Seyfi Durusulu, dengesini kaybederek gölete düştü. Uzun uğraşlar sonucu göletten çıkartılan Durusulu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde 8 gündür yaşam savaşı veren Durusulu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Seygi Dursulu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunulduğu, önümüzdeki günlerde nereye defnedileceğinin netlik kazanacağı öğrenildi.
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