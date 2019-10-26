Gölet kenarında cansız bedeni bulundu

Boğazkale ilçesindeki İbikçam Baraj Göleti kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eski astsubay Engin Çıbık olduğunu tespit ettiği kişinin öldüğünü belirledi. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Çıbık'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çıbık'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.