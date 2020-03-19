Göktaşı Çorum Müzesi’nin ziyaretçi sayısını artırdı

Çiftçi Mutlu Yılmaz'ın geçen yıl Nisan ayında tarlasında bulduğu göktaşı, tarihi Çorum Müzesi binasının girişinde “Uzayın Habercisi” başlığıyla oluşturulan özel vitrinde sergilendi. Müze Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, göktaşının vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Göktaşının ziyarete açıldığına dair medyada yer alan haberlerin ardından müzenin ziyaretçi akınına uğradığını belirten Çakar, “Çorum Müzesi, ülkemizdeki önemli müzelerden biri. Dolayısıyla son derece yoğun ziyaretçi trafiğimiz var. Alaca ilçemizde bulunan göktaşının ilgi çekebileceğini düşünerek, tarlasında bulan vatandaşımızdan ödünç alıp sergiledik. Sergiye açtığımız günden beri müzemize ziyaretçi sayısında çok ciddi artış oldu. Sırf göktaşını görmek için civar illerden gelenler bile oldu. Ayrıca okulların tatil olduğu dönemlerde öğrenciler de aileleriyle birlikte göktaşını görmeye geldiler” dedi.

Sahibine iade edilen göktaşı için halkın ilgisinden memnun kaldıklarını belirten Müze Müdürü Çakar, “Çorum Müzesi, 8 bin yıllık geçmişe sahip önemli eserlerin sergilendiği bir müze. Vatandaşlarımız Çorum Müzesi'ne geldiğinde hem 8 bin yıllık tarihi keşfetme, hem de çok nadir bulunan, belki de bir daha görme fırsatı bulamayacakları bu meteoru görme fırsatı buldular” ifadesini kullandı.

“TAŞA BENZİYOR AMA FARKLI DA DURUYOR"

Göktaşını ziyaret edenlerden biri olan HİTÜ Arkeoloji Bölümü öğrencisi Murathan Karamehmetoğlu ise göktaşının müzede sergilendiğini duyunca heyecanlandığını söyledi. İlk kez bir meteor gördüğünü anlatan Karamehmetoğlu, “Görüntüsü taşa benziyor ama farklı da duruyor. Normal kayadan farklı. İçerisinde yoğun oranda demir varmış. Görme fırsatım olduğu için mutluyum” dedi.

Müzede göktaşı sergilendiğini öğretmeninden öğrenerek incelemeye gelen lise 1. sınıf öğrencileri Gamze Özgün ve Sultan Teke ile Gamze Özgün isimli vatandaş da “Duyduğumuzda çok merak ettik. Görünüşü taş ama içinde demir dahil birçok element varmış. Bizim için iyi bir tecrübe oldu” dediler.

İstanbul'dan gelen Emine Kutatgu isimli kişi de göktaşını tesadüfen gördüğünü belirterek, “Torunlarımla müzeyi gezmek istedik. Buraya geldiğimizde haberimiz oldu. Daha önce görmemiştim. Görebildiğim için çok mutluyum. Çok güzel ve benim için hayret verici bir parça” ifadesini kullandı.

(AA)