Gökmen’den “kadına şiddete dur” çağrısı

Gökmen, yaptığı açıklamada, günümüz Türkiye’sinde kadına 2. sınıf muamelesi yapılırken bile payına düşenin ise şiddet, taciz, tecavüz ve istismar olduğunu söyledi.

Gökmen, “Fabrikalarda, evlerde, atölyelerde, sokaklarda kadının olduğu her yerde bize reva görülen, bu kafa yapılarına ve düşüncelerine hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz” dedi.

Pandemi süresi boyunca işten atılan ya da mesaileri artan kadın emekçilere değinen Gökmen, “Zor günlerden geçtiğimiz pandemi koşullarında bile, işsizlik ve ucuz işgücü sömürüsü kadınların var olan yükünü iki katına çıkarmıştır. Pandemi koşulları bahane edilerek, işten atılan eşlerin, eğitimini düzgün alamayan çocuklarımızın sıkıntısına, bir de şiddet ve ölümler ekleniyor! Evde kal derken yokluğun, yoksulluğun, işsizliğin baş göstermesi aile içi şiddeti daha da artırır hale getirdi. Gün geçmiyor ki cinayet haberi duymayalım” ifadelerini kullandı.

25 Kasım’ın özelliğine vurgu yapan ve mücadeleye devam edeceklerini belirten Gökmen, “25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü. Artık bir kişi daha eksilmek istemiyoruz! 25 Kasım’da tüm dünya kadınları olarak hep birlikte sesimizi yükseltiyor, geleceğimize sahip çıkacağımızı ifade ediyoruz.

Susmuyor, Korkmuyoruz! ‘Gücümüz, birliğimizdir’ diyor, mücadeleye çağırıyoruz” diyerek, tüm kadınları yapılacak olan basın açıklamasına beklediklerini söyledi. (Haber Merkezi)