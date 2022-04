Gökmen: “Yoksulluğa ve zamlara dur demeliyiz”

İşçi ve emekçileri acımasızca çarklara sürenlerin, krizin tüm yükünü yoksul halkın sırtına bindirdiğini kaydeden Gökmen, asgari ücrete yapılan zamlar şimdiden pul olduğunu, temel ihtiyaç ürünlerine yönelik zam yağmurunun ise pervasızlaşarak devam ettiğini dile getirdi.

Ülkeyi uluslararası tekellerin ucuz emek cennetine dönüştüren ve talan politikalarına yol veren AKP hükümetinin yaşanan bu yoksulluğun asıl siyasi sorumlusu olduğunu belirten Gökmen, “Gençler gelecekten umudunu kesti, kadınlar ise her gün öldürülmeye devam ediyor. Toplum, tüm bu yıkım karşısında elbette isyan ediyor ve direniyor.

1 Mayıs işçi sınıfı ve yoksul halkın katlanan yoksulluğa, bitmek bilmez zamlara karşı ayağa kalkma günüdür. Bu gidişata en güçlü şekilde dur deme günüdür. Her milliyetten işçilerin, her ulustan halkların Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'dür” ifadelerini kullandı.

Sendikalaşma, grev yapma, hak arama mücadelesinin önüne çıkan her türlü yasak ve engele karşı, sermayeye ucuz emek cenneti sunmak için ücretlerin açlık sınırına çekildiği düzene karşı, tek adam rejimine son demek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını bildiren EMEP İl Başkanı Gökmen, “Haklarımız her gün daralarken, bizi askıda ekmeğe, yardımlarla geçinmeye muhtaç edenlere karşı, insanca yaşama ve çalışma koşulları için, parasız sağlık ve eğitim hakkı işin, savaşsız, sömürüsüz, emekçilerin kardeşlik ülkesini kurmak için, demokrasi ve özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi.

Gökmen, parti olarak saat 12.00’de Hacı Bektaş Parkı’nda toplanacaklarını ve buradan Pirbaba Parkı’na yürüyeceklerini bildirdi. (Haber Merkezi)