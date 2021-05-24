Gökmen: “Mafya-siyaset ilişkileri vahim boyutta”

Hal bu iken iktidarın üç maymunu oynarken, yargının da sessiz kalmaya devam ettiğini kaydeden Gökmen, sistemin çarklarının nasıl döndüğünü gözler önüne seren bir itiraflar sürecinin yaşandığını dile getirdi.

Açıklamasına “Gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki, bu düzen bütün çarklarıyla çürümüştür ve değişmelidir” sözleriyle devam eden Gökmen, “Sömürü, yolsuzluk ve mafya/çete üçgenine artık yeter diyecek olan güç ise işçiler ve emekçilerdir. Ne sermaye sınıfının ne de onun hükümetinin çürümüş düzenin üzerine gitme niyeti vardır” ifadelerini kullandı.

Gökmen, “Gün bekleme, gelişmeleri izleme günü değildir. Fillerin tepişmesinden bir fil devrilir belki ama halkı ezen fillerin düzeni değişmez” diyerek, sürdürdüğü açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Adı geçen suç ağlarının üzerine gidilmesi, devlet katındaki şaibeli isimlerin görevden alınması ve derhal yargı önüne çıkarılması için emek, demokrasi ve halk güçlerinin ortak mücadeleyle seslerini yükseltmesi hayati önemdedir.

Bunun için sendikalar, meslek örgütleri, emekten-demokrasiden yana siyasi partiler başta olmak üzere emek ve demokrasi güçlerini basın açıklamaları, mitingler vb. eylemlerle demokratik tepkileri ortaya koymaya çağırıyoruz.

Bu süreçte elbette her parti yahut demokratik ilerici çevrelerin tepkisi değerlidir. Fakat birlik halinde demokrasi mücadelesini yükseltmek işçilerin, emekçilerin, halkımızın da beklentisidir.

Bu memleketi sömürücülere, rantçılara, soygunculara, zehir tacirlerine; bunlardan beslenip, kollayanlara bırakmayacağız.” (Haber Merkezi)

