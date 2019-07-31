Gökköy Şenliği Pazar günü

Yurtdışında ve Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan köylülerin bir araya gelip hasret gidereceği şenlikte kendisi de Gökköylü olan Ankara-Kızılay Selanik Caddesi’nde Kitap Kurdu Kafe’yi işleten ve aynı zamanda Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nda yönetici olarak görev alan Yazar Selahattin Keser’in imza günü ve söyleşi etkinliği de gerçekleştirilecek.

Keser, kitaplarının satışlarından elde edilen bütün gelirlerini eğitim-öğretim işlerine bütçe ayıran Gökköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışlayacağını bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)