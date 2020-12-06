Gökhan Sarıarslan'ın babaannesi hayatını kaybetti

Yavuz Sarıarslan, Gökhan-Burak kardeşlerin babası Selim Sarıarslan, Suat Sarıarslan ve Tülay Avşar'ın anneleri, Gökhan, Suat ve Ali Sarıarslan'ın babaanneleri olan Türkan Sarıarslan'ın cenazesi yarın öğle saatlerinde Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.