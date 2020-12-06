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Gökhan Sarıarslan'ın babaannesi hayatını kaybetti

Çorum'un ünlü Ganik Şekerli Mamuller Fabrikası sahipleri Gökhan ve Burak Sarıarslan'ın babaanneleri Türkan Sarıarslan (86) tedavi görmekte olduğu Samsun Medicana Hastanesi'nde bu akşam hayatını kaybetti.

Güncel 06.12.2020, 19:46 06.12.2020, 20:03
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Gökhan Sarıarslan'ın babaannesi hayatını kaybetti

Yavuz Sarıarslan, Gökhan-Burak kardeşlerin babası Selim Sarıarslan, Suat Sarıarslan ve Tülay Avşar'ın anneleri, Gökhan, Suat ve Ali Sarıarslan'ın babaanneleri olan Türkan Sarıarslan'ın cenazesi yarın öğle saatlerinde Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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