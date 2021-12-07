Gökhan Kerman’ı ziyaret
Güncel 07.12.2021, 00:18
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AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, İl Başkan Yardımcısı Adnan Tığlı ve Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral ile birlikte, Dr. İlhan Gürel Caddesi’ndeki Gökhan Kerman’a ait beyaz eşya mağazasını ziyaret ettiler.
Milletvekili Ceylan, ziyaretle ilgili paylaşımında, “Değerli kardeşim Gökhan Kerman ile çalışma arkadaşlarına bereketli kazançlar temennisinde bulunduk” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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