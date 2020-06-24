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“Gökgözler Köyü’nün sorunlarının takipçisiyiz”
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Laçin İlçesi’nin Gökgözler Köyü’nü ziyaret etti.
Güncel 24.06.2020, 19:22
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Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve bazı partililerle birlikte Gözgözler Köyü’nü ziyaret eden Tahtasız, Köy Muhtarı Ayhan Gökkaya ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Gökgözler Muhtarı Ayhan Gökkaya, 23 kilometrelik su borusunun değişmesi gerektiğini belirterek, böyle bir çalışmanın yapılması için CHP’li yöneticilerin desteğini istedi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise konuyu ilgili kurumların yetkilileri ile görüşeceğini, köyün taleplerinin takipçisi olacaklarını ve çözüm konusunda ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını açıkladı. (Haber Merkezi)
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