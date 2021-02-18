Gökgözler Köyü sıkı kontrol altında

İlimiz Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyü geçtiğimiz günlerde karantinaya alınmıştı. Köydeki karantina tedbirleri sıkı sıkıya devam ettiriliyor. Köy yolunda giriş çıkışları kontrol altında tutan Jandarma ekipleri köyde kuş uçurtmuyor.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İzolasyon tedbirleri kapsamında 10 Şubat 2021 tarihinde İlçe Hıfzısıhha Meclisi kararı ile Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyü 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren 14 gün karantinaya alınmıştır” denmişti. O günden bugüne kadar geçen 1 hafta sürede karantina tedbirleri çok sıkı devam ediyor. Köy girişinde jandarma ekipleri kontrol yaparak giriş ve çıkışları kontrol ediyor.

Laçin ilçesi ve köylerinde daha önce yapılan açıklamalar ile yeni tip koronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklanmıştı.

(Mustafa ULUSOY)