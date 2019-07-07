Gökgöz: “Sosyal medya her gördüğümüze inanmayalım”

Türkiye'nin tek sosyal medya derneği ve Milli Görüş kuruluşu olan İSOMDER her ay mutat olarak toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Temmuz ayı toplantısında konuşan İSOMDER İl Başkanı Abdullah Gökgöz, sosyal medya trollerine karşı uyarırken, “Bu mecrada eğer toplumlara hak yola yönlendirmek için çalışmaz isek bu alan boş kaldığında başta siyonizm ve trolller yalanı doğru batılı hak gösterip toplumu ifsat etmek için çalışmalarını yürütür ve bunun vebali biz inanan insanların üzerlerine kalır.

Artık toplumun bazı kesimleri tarafından her gördüğü habere inanır montajlamış resimleri düşünmeden sosyal medyada paylaşır olmuşlardır. Biz olaylara bakarken öncelikle haberin doğruluğunu araştırmak mecburiyetindeyiz daha sonra tüm topluma gerçekleri servis etmekle mükellefiz” dedi. (Haber Merkezi)