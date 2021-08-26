Gökdere Barajı ihale edildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya 30 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Osmancık Gökdere Barajının ihale edildiğini duyurdu.

Çorum Milletvekili Kaya açıklamasında, “Gökdere Barajı, talvegden 92,50 m yüksekliğinde 414 m kret uzunluğunda, sulama amaçlı ve “Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu“ gövde tipinde olup toplam dolgu hacmi 1.82 milyon m3 ‘tür. Barajın tamamlanması ile 30 milyon m3 su depolanacaktır. Gökdere Barajı ile Uluçay ve Kavşak çayı boyunca yer alan 26.540 dekarlık alan, basınçlı borulu sulama şebekesi ve yağmurlama, damlama sulama sistemi ile sulanacaktır” dedi.

Barajın proje ihalesinin gerçekleştirildiğini bildiren Milletvekili Kaya, bölge için büyük bir öneme sahip Gökdere Barajının büyük bir arazinin su ihtiyacını karşılayacağını ve ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanılacağını açıkladı.

(Ömür SOYTEMİZ)

