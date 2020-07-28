Gökdere Barajı için ÇED onayı

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi ve Çorum İli, Osmancık İlçesi, sınırları içerisinde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Çorum- Osmancık Gökdere Barajı ve Sulama ve Malzeme Ocakları (Hazır Beton Santrali ve Kırma- Eleme- Yıkama Tesisi Dahil)” ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan ÇED Raporu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirildi.

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 14. Maddesi gereğince “Çorum- Osmancık Gökdere Barajı ve Sulama ve Malzeme Ocakları (Hazır Beton Santrali ve Kırma- Eleme- Yıkama Tesisi Dahil)” ne Bakanlık tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı ” verildi.

(Haber Merkezi)