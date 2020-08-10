Gökçedoğan karantinada
Çorum'da son günlerde hızla artan koronavirüs pozitif vaka sayısının sonucunda Kargı’ya bağlı Gökçedoğan köyü karantina altına alındı.
Güncel 10.08.2020, 19:21
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Son iki haftadır Çorum ve Kargı’da düzenli ve yoğun artış yaşanan yeni tip koronavirüs vakalarının sonuncunda bir köy daha karantina altına alındı. Önceki gün itibari ile hastane ve özel alanlarda tedavi gören 600’ü bulurken, Kargı’ya bağlı Çökçedoğan köyü de karantina altına alındı.
İki hafta boyunca karantina altında kalacak Gökçedoğan köyünde, köye giriş ve çıkışları jandarma görevlileri kontrol altına alacak.
Öte yandan daha önce karantina altına alınan Kargı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nin ise karantinası ise sona erdi.
(Haber Merkezi)
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