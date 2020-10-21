Gök, gazetecilerin gününü kutladı
Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı M. Fatih Gök, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.
Güncel 21.10.2020, 19:42 21.10.2020, 19:42
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M. Fatih Gök, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
“Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gece gündüz demeden, zaman zaman çok zor şartlar altında çalışan gazetecilerimiz dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedirler. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, emek veren tüm basın mensuplarının, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)
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