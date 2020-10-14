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Göçükte can veren maden işçisi toprağa verildi

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu Köyü’nde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Veli Karaduman, toprağa verildi.

Güncel 14.10.2020, 18:45
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Göçükte can veren maden işçisi toprağa verildi

Veli Karaduman’ın cenazesi, ilçeye bağlı Beyoğlan Köyü’nün Yama Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

İskilip ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Veli Karaduman ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

50 yaşındaki Karaduman’ın 2 hafta önce çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi. Evli ve 4 çocuk babası Karaduman’ın, kendisine traktör aldığı ve emeklilik yaşamında çiftçilik yapmayı planladığı belirtildi.

Merhumun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, bazı parti yöneticileri, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. (Haber Merkezi)

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