Çorum İl Müftülüğü göçmenlere yardım ulaştırdı.

İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü ortaklığında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi’nin destekleriyle hazırlanan gıda kolilerinin ilimiz merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi göçmen aileler ile Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören Mısırlı ve Gambiyalı öğrencilere ulaştırıldığı açıklandı.

İl Müftülüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada erzak paketlerinin dağıtımında İl Müftülüğü Göç Koordinatörü Nesibe Çınar Çolak, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatma Nur Erdem ve Mücahid Kuzu ile Mehmet Zahit Kotku Camii müezzini Murat Arar’ın görev aldığı da dile getirildi.

(Uğur GÖRKEM)

