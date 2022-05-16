Son Dakika

“Göçmen sorunu göz ardı edilemez”

Deva Partisi İl Teşkilat İşleri Başkanı Av. Halil Afşar, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklık ve savaşına ardından Türkiye’nin ciddi boyutta sığınmacı dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Yaşanan bu büyük çaplı göç dalgası ister istemez alt yapısal hazırlığı olmayan ülkemizi başta demografik olmak üzere, sosyolojik ve ekonomik açıdan oldukça yıpratmıştır” dedi.

Güncel 16.05.2022, 21:50
29
“Göçmen sorunu göz ardı edilemez”

2016 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve AB liderleri arasında yapılan geri kabul anlaşmasının sığınmacı sorununu geri dönülemez bir noktaya getirdiğini kaydeden Afşar, Suriyeli sığınmacılar meselesi ortadayken, Afganistan’da Taliban’ın yeniden yönetimi ele geçirmesi ile başlayan göç dalgasına son günlerde bir de Pakistanlı mülteciler meselesinin eklemlendiğini dile getirdi. 
Özellikle Afgan ve Pakistanlı mültecilerin Türkiye sınırını geçerken çekmiş oldukları video görüntülerinin sınır güvenliği ile ilgili kaygıları artırdığını belirten Afşar, “Ellerini kollarını sallayarak Türkiye sınırını geçen sığınmacıların görüntüleri kamu vicdanını yaralamaktadır” ifadelerini kullandı.
Son günlerde sığınmacılardan kaynaklı yaşanan “toplumsal olaylar”ın dikkat çektiğini vurgulayan Afşar, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Yaşanan bu toplumsal olaylar bireyler arasındaki bazı asayiş olaylarının ötesinde toplumun genelini etkilemektedir. Toplumsal olaylar doğru ve etkili bir şekilde yönetilmediği takdirde darp, linç kundaklama vb. şiddet eylemlerine dönüşmesi ihtimal dâhilindedir.
Yaşanan ekonomik sıkıntılarda dikkate alındığında, kontrolsüz sığınmacı meselesi iktidarın sorumsuz açıklamalarıyla geçiştirilecek bir mevzu değildir.
Mevcut iktidarın bu konuyu bütüncül olarak ele alacak ve çözüm üretecek bir politikasının olmadığı günü gününü tutmayan açıklamalardan anlaşılmaktadır. İktidar her alanda olduğu gibi bu alanda da kontrolü kaybetmiştir. 
Öncelikle; göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle değerlendirecek, kısa vadeli yaklaşımlardan uzak, insan onuruna yaraşır politikalar uygulanacaktır.
Uluslararası toplum ile de iş birliği halinde Suriyeli sığınmacıların can ve mal güvenceleri sağlandıktan sonra, ülkelerine dönüşleri sağlanacaktır.
Ülkemiz dışında yaşanan ve uluslararası düzensiz göçe sebep olabilecek olayları hassasiyetle takip ederek koruyucu ve önleyici tedbirler alınacaktır
Yeni göç dalgaları ve terör potansiyeli oluşturma riskini önlemek amacıyla, sınır güvenliğini arttıracak ve izinsiz girişlerin önüne geçilecektir.
Demokrasi ve Atılım Partisi olarak her konuda olduğu gibi ‘sığınmacılar’ konusunda da sorun konuşmak değil, tespiti ve etkin çözümler üretecek kadrolarımız milletimizin hizmetine taliptir.” (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@