“Göçmen sorunu göz ardı edilemez”

2016 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve AB liderleri arasında yapılan geri kabul anlaşmasının sığınmacı sorununu geri dönülemez bir noktaya getirdiğini kaydeden Afşar, Suriyeli sığınmacılar meselesi ortadayken, Afganistan’da Taliban’ın yeniden yönetimi ele geçirmesi ile başlayan göç dalgasına son günlerde bir de Pakistanlı mülteciler meselesinin eklemlendiğini dile getirdi.

Özellikle Afgan ve Pakistanlı mültecilerin Türkiye sınırını geçerken çekmiş oldukları video görüntülerinin sınır güvenliği ile ilgili kaygıları artırdığını belirten Afşar, “Ellerini kollarını sallayarak Türkiye sınırını geçen sığınmacıların görüntüleri kamu vicdanını yaralamaktadır” ifadelerini kullandı.

Son günlerde sığınmacılardan kaynaklı yaşanan “toplumsal olaylar”ın dikkat çektiğini vurgulayan Afşar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yaşanan bu toplumsal olaylar bireyler arasındaki bazı asayiş olaylarının ötesinde toplumun genelini etkilemektedir. Toplumsal olaylar doğru ve etkili bir şekilde yönetilmediği takdirde darp, linç kundaklama vb. şiddet eylemlerine dönüşmesi ihtimal dâhilindedir.

Yaşanan ekonomik sıkıntılarda dikkate alındığında, kontrolsüz sığınmacı meselesi iktidarın sorumsuz açıklamalarıyla geçiştirilecek bir mevzu değildir.

Mevcut iktidarın bu konuyu bütüncül olarak ele alacak ve çözüm üretecek bir politikasının olmadığı günü gününü tutmayan açıklamalardan anlaşılmaktadır. İktidar her alanda olduğu gibi bu alanda da kontrolü kaybetmiştir.

Öncelikle; göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle değerlendirecek, kısa vadeli yaklaşımlardan uzak, insan onuruna yaraşır politikalar uygulanacaktır.

Uluslararası toplum ile de iş birliği halinde Suriyeli sığınmacıların can ve mal güvenceleri sağlandıktan sonra, ülkelerine dönüşleri sağlanacaktır.

Ülkemiz dışında yaşanan ve uluslararası düzensiz göçe sebep olabilecek olayları hassasiyetle takip ederek koruyucu ve önleyici tedbirler alınacaktır

Yeni göç dalgaları ve terör potansiyeli oluşturma riskini önlemek amacıyla, sınır güvenliğini arttıracak ve izinsiz girişlerin önüne geçilecektir.

Demokrasi ve Atılım Partisi olarak her konuda olduğu gibi ‘sığınmacılar’ konusunda da sorun konuşmak değil, tespiti ve etkin çözümler üretecek kadrolarımız milletimizin hizmetine taliptir.” (Haber Merkezi)